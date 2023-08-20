Дрон атакував Слов'янськ, обстріли Вугледара та Костянтинівки — зведення за добу

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Вранці російські війська вдарили безпілотником по Слов'янській громаді, що обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму зведенні за добу.



Також він повідомив, що на Волноваському напрямі Вугледар зазнав 17 обстрілів і одного удару дроном-камікадзе. У Новоукраїнці пошкоджено будинок та господарську споруду. У Великій Новосілці дві вулиці обстріляно з Ураганів — без жертв.



На Донецькому напрямку в Курахівській громаді обстріляно Курахове, Курахівку та Трудове — обсяги збитків встановлюються.



На Горлівському напрямку одну людину поранено у Торецьку. У місті пошкоджено 12 будинків, ще два — у Щербинівці. Костянтинівку війська РФ обстріляли зі «Смерчів» — пошкоджено чотири будинки та два гаражі. У Часовоярській громаді один будинок знищено, ще троє пошкоджено.



На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Сіверську та один будинок у Званівці. Лиманська громада зазнала восьми обстрілів.