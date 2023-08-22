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Из Купянского района Харьковщины эвакуировано почты 600 человек, среди них 153 детей — МВД

22 августа 2023, 09:21

Из Купянского района Харьковщины эвакуировано почты 600 человек, среди них 153 детей — МВД

В Купянском районе продолжается обязательная эвакуация мирного населения, было эвакуировано почти 600 человек, среди них 153 детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«В Купянском районе продолжается обязательная эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на данный момент. Силами полиции, местной власти и волонтеров уже эвакуированы почти 600 человек, среди которых 153 детей», — говорится в сообщении.

Глава МВД также отметил, что полиция и ГСЧС остаются на месте и «выполняют свои функции, несмотря на трудности».

Эвакуация проходит с 10 августа. Жителям 37 приближенных к зоне боевых действий населенных пунктов предлагают выехать в Харьков, а дальше по желанию — в другие области Украины.

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