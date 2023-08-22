З Куп'янського району Харківщини евакуйовано пошти 600 осіб, серед них 153 дітей – МВС

У Куп'янському районі триває обов'язкова евакуація мирного населення, евакуйовано майже 600 осіб, серед них 153 дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«У Куп'янському районі триває обов'язкова евакуація. Ми прагнемо, щоб люди були у безпеці. Максимально можливим на даний момент. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей», — йдеться у повідомленні.



Глава МВС також зазначив, що поліція та ДСНС залишаються на місці і «виконують свої функції, незважаючи на труднощі».



Евакуація триває з 10 серпня. Мешканцям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням — до інших областей України.