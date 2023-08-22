Украина обновила рекорд потребления электроэнергии. Фото: «Укрэнерго»

Украина вчера вынуждена была запросить аварийную помощь в вечернее время из-за рекордного потребления электроэнергии. Новый летний максимум потребления, вчера 21 августа, был зафиксирован в районе 2000 Мвт·ч, сообщили в национальной компании «Укрэнерго».



Из-за погоды обесточены 24 населенных пункта, а по причине боевых действий без света остаются 428 населенных пунктов. Это очень много, ввиду ограниченных из-за ремонтов возможностей электростанций по выработке электроэнергии.



«Укрэнерго» было вынуждено для покрытия спроса с 18:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины работает без ограничений, отключения возможны только в одной области.