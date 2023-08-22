Україна поновила рекорд споживання електроенергії. Фото: «Укренерго»

Україна вчора, 21 серпня, змушена була запросити аварійну допомогу через рекордне споживання електроенергії. Новий літній максимум споживання було зафіксовано в районі 2000 МВт·год, повідомили у національній компанії «Укренерго».



Це дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії.



«Укренерго» було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії.

Раніше повідомлялося, що енергосистема України працює без обмежень, відключення можливі лише в одній галузі.