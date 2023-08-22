Украинские медучреждения частично готовы к зиме

Электрогенератор стал необходимостью в Украине. Фото: Новости Донбасса

В украинских медицинских учреждениях уже подготовлено на зиму 4 095 генераторов. Об этом сообщила пресс-cлужба министерства здравоохранения.



В МОЗ подтвердили, что благодаря автономным источникам питания в случае аварийного отключения электричества в медучреждениях будут бесперебойно работать отделения интенсивной терапии, операционные и критически важное оборудование, которое будет спасать жизнь пациентов.



Напомним, что ранее в Киеве 60% энергетической инфраструктуры уже было подготовлено к зиме.