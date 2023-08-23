Финляндия готовит новый пакет помощи для Украины

Финляндия готовит 18-й пакет военной помощи для Украины, который включает в себя оборонное оборудование и боеприпасы. Об этом рассказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Киеве, передает «РБК-Украина».



«Мы опубликовали некоторые данные относительно состава этого пакета. По моему мнению, это очень хороший пакет. Там очень нужные материалы. Тяжелое оружие и боеприпасы к нему», — сказал он.



Орпо заверил, что Финляндия продолжает твердо поддерживать Украину, ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.



Так, общая помощь Финляндии в Украине составляет более 1,7 млрд евро. Государство предоставило Украине 17 пакетов помощи на оборонное оборудование общей стоимостью 1,2 млрд евро.



Премьер отметил, что Финляндия поддерживает стремление Украины к членству в ЕС и НАТО: «Украинский народ борется за наши общие ценности и за свободу. Украине место на Западе — в Европейском Союзе и НАТО».



Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина заинтересована в оборонном сотрудничестве с Финляндией. Речь идет о совместном производстве бронемашин ХА-180, известных как Pasi.



«Мы очень заинтересованы в ваших бронетранспортерах. Мы бы хотели производить их вместе в Украине, как мы это обсудили со шведским премьер-министром о CV-90. Но нам нужно больше. И во время войны, и после войны Украине нужно оставаться сильной, чтобы не дать России возможности думать о второй волне агрессии против нас», — сказал глава государства.



Зеленский подчеркнул, что для усиления своего военного могущества Украина в октябре планирует провести Форум оборонных индустрий.