Фінляндія готує новий пакет допомоги для України

Фінляндія готує 18-й пакет військової допомоги для України, який включає оборонне обладнання та боєприпаси. Про це розповів прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у Києві, передає «РБК-Україна».



«Ми опублікували деякі дані щодо складу цього пакету. На мою думку, це дуже добрий пакет. Там дуже потрібні матеріали. Важка зброя та боєприпаси до неї», - сказав він.



Орпо запевнив, що Фінляндія продовжує твердо підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність.



Так, загальна допомога Фінляндії в Україні становить понад 1,7 млрд. євро Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.



Прем'єр зазначив, що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС та НАТО: «Український народ виборює наші спільні цінності та свободу. Україні місце на Заході – у Європейському Союзі та НАТО».



Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що Україна зацікавлена у оборонній співпраці з Фінляндією. Йдеться про спільне виробництво бронемашин ХА-180, відомих як Pasi.



«Ми дуже зацікавлені у ваших бронетранспортерах. Ми хотіли б виробляти їх разом в Україні, як ми це обговорили зі шведським прем'єр-міністром про CV-90. Але нам потрібно більше. І під час війни, і після війни Україні треба залишатись сильною, щоб не дати Росії можливості думати про другу хвилю агресії проти нас», — сказав глава держави.



Зеленський наголосив, що для посилення своєї військової могутності Україна у жовтні планує провести Форум оборонних індустрій.