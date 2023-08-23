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Оккупанты лишили свободы на 22 года пленного украинского военного

23 августа 2023, 21:00

Оккупанты лишили свободы на 22 года пленного украинского военного

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 22 годам колонии строгого режима наводчика пулемета отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимира Кротовского. Его обвиняют в «расстреле автомобиль с мирным жителем Мариуполя» в марте 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Утверждается, что пленный украинский военный с 1 по 10 марта 2022 года находился на боевой позиции «Эпицентр» на улице Пархоменко в поселке Волонтеровка, Мариуполь.
Во время дежурства он заметил на дороге гражданский легковой автомобиль, о чем доложил командиру роты. От командира Кротовский якобы получил приказ открыть огонь на поражение.

Оккупанты заявляют, что он «произвел не менее 30 выстрелов» из автомата Калашникова по автомобилю. При этом мужчине, находившемуся в салоне, удалось укрыться и сбежать из зоны обстрела.

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