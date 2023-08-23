Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового

Так званий «верховний суд» угрупування «ДНР» засудив до 22 років колонії суворого режиму навідника кулемета окремої бригади морської піхоти ЗСУ Володимира Кротовського. Його звинувачують у «розстрілі автомобіля з мирним жителем Маріуполя» у березні 2022 року. Про це повідомляє «РІА Новини».



Стверджується, що полонений український військовий з 1 по 10 березня 2022 року перебував на бойовій позиції «Епіцентр» на вулиці Пархоменко у селищі Волонтерівка, Маріуполь.

Під час чергування він помітив на дорозі цивільний легковий автомобіль, що доповів командиру роти. Від командира Кротовський нібито отримав наказ відкрити вогонь на поразку.



Окупанти заявляють, що він «здійснив не менше 30 пострілів» з автомата Калашнікова автомобілем. При цьому чоловікові, який перебував у салоні, вдалося сховатися та втекти із зони обстрілу.