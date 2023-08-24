НАК «Нафтогаз» определился с ценой на газ для бюджетных учреждений

Бюджетные учреждения будут получать газ по цене 16 390 грн за тысячу кубометров. Об этом в своей телеграм-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



«Цена для других потребителей будет определяться по формуле, но базовая цена, с учетом нынешней ситуации на рынке, будет уменьшена в 2,3 раза – также до 16390 гривен (против 38325 гривен, которая применялась ранее)», — заявил чиновник.



В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» будет отпускать газ для производителей тепла и горячей воды по цене 7420 гривен за тысячу кубометров, добавив, что действие Положения о возложении специальных обязательств на рынке природного газа (так называемое ПСО) продлено до 15 апреля 2024 года, то есть до конца следующего отопительного сезона.



