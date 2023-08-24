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НАК «Нафтогаз» визначився із ціною на газ для бюджетних установ

24 серпня 2023, 08:44

НАК «Нафтогаз» визначився із ціною на газ для бюджетних установ

Бюджетні установи отримуватимуть газ за ціною 16 390 грн за тисячу кубометрів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

«Ціна для інших споживачів визначатиметься за формулою, але базова ціна, з урахуванням нинішньої ситуації на ринку, буде зменшена у 2,3 раза - також до 16390 гривень (проти 38325 гривень, яка застосовувалася раніше)», — заявив чиновник.

Своєю чергою, НАК «Нафтогаз України» відпускатиме газ для виробників тепла та гарячої води за ціною 7420 гривень за тисячу кубометрів, додавши, що дія Положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу (так зване ПСО) продовжена до 15 квітня 2024 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

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