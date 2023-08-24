В Крыму прошел бой: военные высадились на полуострове, привлекли авиацию

Возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму состоялось сражение с участием плавсредств и авиации. Об этом в интервью «Суспильному» сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



«В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территорию полуострова. Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — заявил Юсов.



Также о стрельбе в районе Тарханкутского мыса сообщил российский Telegram-канал. По данным его источников, в районе введен план «Крепость».

Ранее, в сети появились фото взрывов в Оленевке на западе оккупированного Крыма, местные телеграм-каналы насчитали 7 попаданий по семи военным объектам на полуострове.