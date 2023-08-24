У Криму відбувся бій: військові висадилися на півострові, залучили авіацію

Біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Про це в інтерв'ю «Суспільному» повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



«У рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на територію півострова. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію, мети досягнуто, втрат серед особового складу немає. Триває спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу супротивника, а також серед сил та засобів. Інформація про кількість втрат уточнюється», - заявив Юсов.



Також про стрілянину в районі Тарханкутського мису повідомив російський Telegram-канал. За даними його джерел, у районі введено план «Крепость».

Раніше в мережі з'явилися фото вибухів в Оленівці на заході окупованого Криму, місцеві телеграм-канали нарахували сім влучань по військових об'єктах на півострові.