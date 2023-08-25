Россияне утром атаковали село в Харьковской области, есть жертва

Российские военные атаковали Харьковскую область утром, 25 августа. В результате обстрела получил ранение гражданский. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром, в 6:30, враг обстрелял село Подолы Купянского района. Получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина», — написал он.

Также, по словам Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

В результате обстрела из РСЗО селе Юрченко Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электросетей, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.

Напомним, 22 августа российские военные обстреляли Харьковскую область. Больше всего пострадали Чугуевский, Купянский и Изюмский районы, известно об одном пострадавшем.