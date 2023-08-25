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Росіяни вранці атакували село на Харківщині, є жертва

25 серпня 2023, 08:23

Росіяни вранці атакували село на Харківщині, є жертва

Російські військові атакували Харківську область зранку, 25 серпня. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці о 6:30 ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення і госпіталізовано 59-річного цивільного чоловіка», — написав він.

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Також, за словами Синєгубова, минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріл цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області.

У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ селі Юрченка Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

Нагадаємо, 22 серпня російські військові обстріляли Харківську область. Найбільше постраждали Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони, відомо про одного постраждалого.

ТЕГИ

Люди
Олег Синєгубов
Місця
Харківська область
Події
Війна

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