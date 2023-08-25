Росіяни вранці атакували село на Харківщині, є жертва

Російські військові атакували Харківську область зранку, 25 серпня. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні вранці о 6:30 ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району. Зазнав поранення і госпіталізовано 59-річного цивільного чоловіка», — написав він.

Також, за словами Синєгубова, минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріл цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області.

У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ селі Юрченка Чугуївського району пошкоджено 3 приватні будинки, лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 3 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Без постраждалих.

Нагадаємо, 22 серпня російські військові обстріляли Харківську область. Найбільше постраждали Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони, відомо про одного постраждалого.