ВСУ этой ночью сбили четыре ракеты, которыми войска РФ атаковали Украину

Вооруженные силы Украины ночью сбили четыре ракеты российской армии. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что четыре крылатые ракеты «Калибр» были выпущены с российского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

«Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины», — идет речь в сообщении.

Военные заявили, что в результате боевой работы уничтожено четыре воздушные цели:

Две крылатые ракеты «Калибр».





Две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть попадание в гражданский промышленный объект Полтавской области.

Также отмечается, что авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 авиаударов по российским захватчикам.

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