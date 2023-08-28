ЗСУ цієї ночі збили чотири ракети, якими війська РФ атакували Україну

Збройні сили України вночі збили чотири ракети російської армії. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що чотири крилаті ракети «Калібр» було випущено з російського фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

«Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини», — йдеться у повідомленні.

Військові заявили, що в результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

Дві крилаті ракети «Калібр».





Дві керовані авіаційні ракети Х-59.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що є влучання в цивільний промисловий об'єкт в Полтавській області.

Також зазначається, що авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 авіаударів по російським загарбникам.

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