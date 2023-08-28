Донецкая область: в Кураховской громаде из-за обстрелов повреждена гимназия — ОВА

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Донецкую область. В Кураховской громаде под огнем противники находились четыре населенных пункта, есть разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении в Кураховской громаде под обстрелами Острое, Дальнее, Дачное и Кураховка, повреждена гимназия», — написал он.

По данным Кириленко, ситуация в регионе такая:

На Волновахском направлении под огнем Угледар и Пречистовка.

На Горловском направлении повреждены 2 дома в Константиновке и дом в Часовоярской громаде. В Торецкой громаде повреждены 5 домов в Нью-Йорке и здание шахты в Торецке.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 20 обстрелов Лиманской громады.

Напомним, трое подростков получили осколочные ранения в результате обстрела северо-запада Донецка 27 августа.