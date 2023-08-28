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Войска РФ атаковали Донецкую область РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерией и танками

28 августа 2023, 11:01

Войска РФ атаковали Донецкую область РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерией и танками

Войска РФ атаковали Донецкую область в семи населенных пунктах, повреждены 5 частных домов. Фото: Полиция Донецкой области Войска РФ атаковали Донецкую область в семи населенных пунктах, повреждены 5 частных домов. Фото: Полиция Донецкой области

Полиция Донетчины задокументировала 10 военных преступлений армии РФ за минувшие сутки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов региона, атакам подверглись города Авдеевка, Часов Яр, поселок Нью-Йорк, села Галициновка, Дальнее, Дачное, Малиновка.

Захватчики обстреливали Донецкую область из РСЗО «Ураган», «Град», артиллерии и танков. Повреждены 7 жилых домов и школа.

  • По Нью-Йорку захватчики ударили из артиллерии — повредили 5 частных домов. Еще два дома повреждены в Галициновке.

  • Кроме того, сегодня около 5 утра под огонь российской армии попало промышленное предприятие в Торецке.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 50 человек, с начала обязательной эвакуации — 88 174 человека, среди них 10 984 — дети, 3 822 — люди с инвалидностью.

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