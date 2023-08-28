«Суд ЛНР» приговорил к 17 годам колонии пленного военного ВСУ

Так называемый «верховный суд ЛНР» приговорил к 17 годам колонии строго режима военнослужащего 198 батальона 111 отдельной бригады теробороны ВСУ, проходящего военную службу по контракту в воинской части А7364, Юрия Кулинича. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.



Якобы 26 апреля 2022 года Кулинич, проходя мимо автомобильной заправочной станции «ВостокАвтоГаз» в Рубежном, услышал, как пожилая женщина негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих.



Оккупанты утверждают, что он, «спрятавшись за угол дома, бросил противопехотную оборонительную гранату Ф-1», в сторону потерпевшей. От травм, полученных в результате взрыва, 76-летняя женщина якобы скончалась.