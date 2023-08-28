Украинские военные впервые уничтожили российский комплекс «Свет-КУ» в тылу противника

Украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Свет-КУ» в тылу врага. Об этом сообщил советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав Олейник.



По его словам, «Свет-КУ» в Украине видели трижды — в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области.



«На этот раз его обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали. Это первое зарегистрированное поражение», — заявил Олейник.



РБ-636 «Свет-КУ» был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек из технических каналов беспроводной связи.

A rare find, named the RB636 Sveet-KU, was adopted in 2012. In Ukraine, it was spotted three times, in 2016, 2020 and 2021 in the occupied Luhansk region. This time it was discovered behind enemy lines, where russians did not expect to find. This is the first recorded destruction pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl — Локі (@yaroslav_loki) August 28, 2023