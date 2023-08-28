Українські військові вперше знищили російський комплекс «Свет-КУ» у тилу противника

Українські військові вперше знищили рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Світло-КУ» у тилу ворога. Про це повідомив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник.



За його словами, «Свет-КУ» в Україні бачили тричі — у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганської області.



«На цей раз його виявили в тилу ворога, де росіяни не чекали. Це перша зареєстрована поразка», - заявив Олійник.



РБ-636 «Свет-КУ» було прийнято на озброєння російської армії у 2012 році. Він призначений для оцінки електромагнітного оточення, пошуку, виявлення та експрес-аналізу радіовипромінювання. Комплекс може стежити за ситуацією та захищати дані від витоків із технічних каналів бездротового зв'язку.

Досить добре, названий RB636 Sveet-KU, був ухвалений в 2012 році. Цей час він був усвідомлений під вірами lines, де Russians не expect to find. Це перша затверджена відродження pic.twitter.com/xvg0Q1Lrkl — Локі (@yaroslav_loki) August 28, 2023