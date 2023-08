ВСУ уничтожили радиолокационную станцию войск РФ за 200 миллионов долларов

Украинские военные уничтожили в Херсонской области новейшую военную разработку РФ — мобильную радиолокационную станцию «Предел-Э» и систему радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Минобороны.



«Последняя гордая разработка военно-промышленного комплекса России, сложная мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения под названием "Предел-Э", представленная только в июне прошлого года, была уничтожена украинскими войсками в Херсонской области», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ориентировочная стоимость станции составляет 200 миллионов долларов.



Также была уничтожена система радиоэлектронной борьбы «Леер-2», которая прикрывала РЛС, отметили в Минобороны.

Hunting exotic beasts.



The latest proud development by russia’s military-industrial complex, a sophisticated mobile coastal radar station for over-the-horizon detection called PREDEL-E, unveiled only last June, has been destroyed by Ukrainian forces in the Kherson region. The… pic.twitter.com/l44y01SEUD