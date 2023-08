ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів

Українські військові знищили в Херсонській області новітню військову розробку РФ — мобільну станцію радіолокації «Прєдєл-Е» та систему радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Міноборони.



«Остання горда розробка військово-промислового комплексу Росії, складна мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення під назвою „Прєдєл-Е“, представлена тільки в червні минулого року, була знищена українськими військами в Херсонській області», — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що орієнтовна вартість станції складає 200 мільйонів доларів.



Також було знищено систему радіоелектронної боротьби «Леєр-2», яка прикривала РЛС, зазначили у Міноборони.

Hunting exotic beasts.



Останній хід розвитку за Russia's military-industrial complex, sophisticated mobile coastal radar station for over-the-horizon detection called PREDEL-E, unveiled only last June, has been destroyed by Ukrainian forces in the Kherson region. The… pic.twitter.com/l44y01SEUD