На обвиняемого в гибели Захарченко хотят вдобавок «повесить» убийство Моторолы

Украинского политзаключенного, жителя Донецка Александра Погорелова и главного обвиняемого в покушении на первого главу так называемой группировки «ДНР» Александра Захарченко, вменяется также убийство полевого командира Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Об этом сообщило российское агентство ТАСС.



Источники в правоохранительных органах подтвердили пропагандистскому СМИ, что Погорелов фигурирует в обоих уголовных делах. В ходе предварительного следствия политзаключенный «признал» вину.



По «версии» следствия, решение об убийстве Моторолы приняли в период с июня до середины октября 2016 года. Обвиняемый Александр Погорелов по «заданию СБУ» установил взрывчатку на крыше лифта и привел ее в действие около 20:00 мск 16 октября 2016 года.



Следствие по делу о гибели Захарченко продолжается уже пять лет и причина, по которой к нему добавили ликвидацию боевика Моторолу может быть связана с алиби Александра Погорелова.



Как рассказала его мама Римма Ивановна, сын жил в Киеве, но приезжал к родным в Донецк, а представители незаконных вооруженных формирований похитили его 30 ноября 2017 во время пересечения КПВВ «Оленовка». И только 17 февраля 2018 года, родственники нашли его в СИЗО Донецка.



Позже ему носили передачу. Впервые родители увидели Александра по телевизору — 17 сентября 2018 на российском телеканале, в сюжете рассказывали, что боевики обвинили Погорелова в причастности к покушению на Александра Захарченко, погибшего 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар». Но проблема в том, что к этому событию Погорелов уже десять месяцев находился за решеткой.

Напомним, Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», на бульваре Пушкина в Донецке. «ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают. В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.