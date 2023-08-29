На обвинуваченого в загибелі Захарченка хочуть також «повісити» вбивство Мотороли

Українському політв'язню, донеччанину Олександру Погорєлову та головному обвинуваченому в замаху на першого главу угрупування «ДНР» Олександра Захарченка, ставиться в провину також вбивство польового командира Арсена Павлова, відомого під позивним Моторола. Про це повідомило російське агентство ТАСС.



Джерела у правоохоронних органах підтвердили пропагандистському ЗМІ, що Погорєлов фігурує в обох кримінальних справах. Під час попереднього слідства політв'язень «визнав» провину.



За «версією» слідства, рішення про вбивство Мотороли ухвалили в період із червня до середини жовтня 2016 року. Обвинувачений Олександр Погорєлов за «завданням СБУ» встановив вибухівку на даху ліфта і привів її в дію близько 20:00 за київським часом 16 жовтня 2016 року.



Слідство у справі про загибель Захарченка триває вже п'ять років і причина, через яку до нього додали ліквідацію бойовика Моторолу, може бути пов'язана з алібі Олександра Погорєлова.



Як розповіла його мама Римма Іванівна, син жив у Києві, але приїжджав до рідних до Донецька, а представники незаконних збройних формувань викрали його 30 листопада 2017 року під час перетину КПВВ «Оленівка». І лише 17 лютого 2018 року, родичі знайшли його у СІЗО Донецька.



Згодом йому носили передачу. Вперше батьки побачили Олександра по телевізору – 17 вересня 2018 року на російському телеканалі, у сюжеті розповідали, що бойовики звинуватили Погорєлова у причетності до замаху на Олександра Захарченка, який загинув 31 серпня 2018 року під час вибуху у кафе «Сєпар». Але проблема в тому, що до цієї події Погорєлов уже десять місяців перебував за ґратами.

Нагадаємо, Олександра Захарченка було вбито 31 серпня 2018 року в результаті вибуху в кафе «Сєпар», на бульварі Пушкіна в Донецьку. «ДНР» та російська влада звинуватили у вбивстві Захарченка Україну. Українські спецслужби свою причетність заперечують. У вересні 2018 року було опубліковано відео вибуху, внаслідок якого загинув Захарченко.



