Житель Донецка задержан по обвинению в «вербовке в террористы» на Ближний Восток

Оккупанты задержали жителя Донецка по обвинению в «вербовке в террористические структуры» на Ближнем Востоке. Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.



По версии следствия, 22-летний местный житель якобы пытался склонить знакомого вступить в группировку «Хайят Тахрир Аш-Шам» и уехать из оккупированной части Донецкой области.



Утверждается, что подозреваемый с октября 2022 года был активным участником «Хайят Тахрир Аш-Шам», занимался «пропагандой и вербовкой».



В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

«Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») — военная коалиция салафитского толка, принимающая участие в гражданской войне в Сирии, запрещенная в России террористическая организация. Сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.