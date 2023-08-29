Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід

29 серпня 2023, 15:32

Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід

Окупанти затримали донеччана за звинуваченням у «вербуванні в терористичні структури» на Близькому Сході. Про це повідомляє російське агентство «РІА Новини» з посиланням на прес-службу СК РФ.

За версією слідства, 22-річний місцевий житель нібито намагався схилити знайомого вступити до угруповання «Гаят Тахрір аш-Шам» та виїхати з окупованої частини Донецької області.

Стверджується, що підозрюваний з жовтня 2022 був активним учасником «Гаят Тахрір аш-Шам», займався «пропагандою та вербуванням».

Найближчим часом йому плануються висунути звинувачення.

«Гаят Тахрір аш-Шам» («Організація звільнення Леванту») — військова коаліція салафітського толку, яка бере участь у громадянській війні в Сирії, заборонена в Росії терористична організація. Її прихильники неодноразово затримувалися в Росії за підготовку терактів.

ТЕГИ

Місця
Донецьк Сирія Близький Схід
Інше
тероризм
Організації
ДНР

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:50
Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб
16:43
Окупанти вивозять дітей з захопленої Ясинуватої до Челябінська — ЦНС
16:43
«ЛНР» відмовляється увімкнути мобільний інтернет
15:32
Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід
15:07
«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей
13:32
«Суд ЛНР» засудив двох військовослужбовців ЗСУ до 15 років ув'язнення
12:52
На обвинуваченого в загибелі Захарченка хочуть також «повісити» вбивство Мотороли
12:13
Росія висунула на «вибори» в окупації домогосподарок, серійних кандидатів та учасників війни
10:03
Окупанти опівночі завдали ракетного удару по Дружківці
09:19
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще вісім поранено
08:27
На Донеччині протягом доби загинули п`ятеро людей, також є поранені
23:47
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 серпня
21:12
«ДНР»: У ході обстрілу в Донецьку поранено двох підлітків і загинув чоловік
20:28
Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії понад тисячу дітей – правозахисник
18:07
Між операторами «Л-ДНР» не працює мобільний зв'язок
17:06
«ЛНР» засудила військовослужбовця ЗСУ до 20 років колонії
16:56
В Енегодарі казарму спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат-1» атакував дрон
16:13
Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя
15:35
Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти
15:03
РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС
усі новини
18:48
У мережі зʼявилися відео та фото могили Пригожина у Санкт-Петербурзі
18:38
На Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед
18:18
Маємо просування на Таврійському напрямку — Тарнавський
18:08
Володимир Зеленський звільнив начальника СБУ у Закарпатській області
18:03
Третина учнів в Україні не мають постійного доступу до навчання
17:50
Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб
17:17
Так звану «владу» захопленого ЗС РФ Токмака перевозять в інше місто — Федоров
17:15
Наїхав на міну: на Херсонщині загинув тракторист
17:06
Мосміськсуд залишив Ігоря Стрєлкова під арештом
17:00
Військові РФ перекидають гармати у бік Сімферополя
16:43
Окупанти вивозять дітей з захопленої Ясинуватої до Челябінська — ЦНС
16:43
«ЛНР» відмовляється увімкнути мобільний інтернет
16:02
У пʼяти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей
15:56
Підрив автомобіля на Чернігівщині: двоє дітей – у стані середньої важкості
15:45
На Луганській ділянці фронту ЗС РФ атакують ЗСУ з СУ-25, вертольотів К-52, МІ-8 та МІ-24
15:44
В Україні спростили отримання громадянства іноземцям, які воюють у лавах ЗСУ
15:35
Війська РФ за добу завдали 15 ударів по 11 населених пунктах Донецької області
15:32
Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід
15:21
Ракетна атака на Полтавську область: кількість загиблих зросла до 4
15:07
«ДНР»: У Горлівці внаслідок обстрілу загинули троє людей
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили станцію радіолокації «Межа-Е». Кадр із відео ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів
28 серпня, 22:19
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама