Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід

Окупанти затримали донеччана за звинуваченням у «вербуванні в терористичні структури» на Близькому Сході. Про це повідомляє російське агентство «РІА Новини» з посиланням на прес-службу СК РФ.



За версією слідства, 22-річний місцевий житель нібито намагався схилити знайомого вступити до угруповання «Гаят Тахрір аш-Шам» та виїхати з окупованої частини Донецької області.



Стверджується, що підозрюваний з жовтня 2022 був активним учасником «Гаят Тахрір аш-Шам», займався «пропагандою та вербуванням».



Найближчим часом йому плануються висунути звинувачення.

«Гаят Тахрір аш-Шам» («Організація звільнення Леванту») — військова коаліція салафітського толку, яка бере участь у громадянській війні в Сирії, заборонена в Росії терористична організація. Її прихильники неодноразово затримувалися в Росії за підготовку терактів.