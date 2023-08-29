«ЛНР» отказывается включить мобильный интернет

На подконтрольной России территории Луганской области уже почти пол года, как отключили мобильный интернет. Решение о временном приостановлении работы мобильного интернета по-прежнему остается в силе, сообщает «министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» группировки «ЛНР» Андрей Ершов.



«Современные технологии — это хорошо. Но мы же понимаем, что с помощью современных технологий сегодня делаются очень нехорошие вещи, и очень много трагедий происходит именно потому, что доступна современная цифровая связь. Поэтому временно это отключено», — заявил он сайту «ЛИЦ».



Ершов добавил, что когда ситуация позволит, то мобильный интернет включат, но «не ковровым покрытием сразу везде, а точечно». «Но пока об этом речи нет, пока ситуация не располагает к таким решениям», — подчеркнул он

Напомним, мобильный интернет группировка «ЛНР» отключила еще в начале февраля. Глава «ЛНР» Леонид Пасечник признал, что мобильный интернет на подконтрольной России территории специально отключили из-за боевых действий.



Позже стало известно, что абоненты «республиканского» мобильного оператора связи «Феникс» не могут совершать звонки в направлении луганских операторов. Об этом заявил «министр связи ДНР» Денис Курашов.