«ЛНР» відмовляється увімкнути мобільний інтернет

На підконтрольній Росії території Луганської області вже майже пів року як відключений мобільний інтернет. Рішення про тимчасове призупинення роботи мобільного інтернету, як і раніше, залишається чинним, повідомляє «міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій» «ЛНР» Андрій Єршов.



«Сучасні технології — це добре. Але ми ж розуміємо, що за допомогою сучасних технологій сьогодні робляться дуже погані речі, і дуже багато трагедій відбувається саме тому, що доступний сучасний цифровий зв’язок. Тому тимчасово це відключено», — заявив він сайту «ЛІЦ».



Єршов додав, що коли ситуація дозволить, то мобільний інтернет увімкнуть, але «не килимовим покриттям одразу скрізь, а точково». «Але поки про це не йдеться, поки ситуація не сприяє таким рішенням», — підкреслив він.

Мобільний інтернет угруповання «ЛНР» відключило ще на початку лютого. Голова «ЛНР» Леонід Пасічник визнав, що його спеціально відключили через бойові дії.



Наприкінці квітня «ЛНР» увімкнула мобільний інтернет, але 13 травня відключила його знову, пояснивши це обстрілами, що почастішали.