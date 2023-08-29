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В ВСУ заявили, что в Бахмуте российские войска находятся в ловушке

29 августа 2023, 20:24

В ВСУ заявили, что в Бахмуте российские войска находятся в ловушке

В захваченном ВС РФ Бахмуте Донецкой области войска РФ «в ловушке». Об этом сообщила «РБК Украина» заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, захватчики оказались в ловушке и не могут выйти из Бахмута.

«Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много властвующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут», — сказала Маляр, отметив, что самые ожесточенные бои на Бахмутском направлении ведутся в районах Клещевки, Курдюмовки и Андреевки.

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