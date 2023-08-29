У ВСУ заявили, що в Бахмуті російські війська перебувають у пастці

У захопленому ЗС РФ Бахмуті Донецької області війська РФ «у пастці». Про це повідомила «РБК Україна» заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



За її словами, загарбники опинилися у пастці і не можуть вийти з Бахмута.



«Там ми рухаємось по південному флангу. Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватись теж не можуть», — сказала Маляр, зазначивши, що найзапекліші бої на Бахмутському напрямку ведуться в районах Кліщівки, Курдюмівки та Андріївки.

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