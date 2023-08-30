РФ компенсирует потери за счет отправки на фронт массы слабо обученных солдат — Британская разведка

В России за отказ воевать осуждают около 100 военнослужащих в неделю. Об этом со ссылкой на материал информационного агентства «Медиазона» пишет министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Twitter.

Разведчики прогнозируют, что если такая тенденция сохранится, то в год будет выноситься около 5200 приговоров за отказ воевать.



«25 августа 2023 года двое российских военнослужащих были приговорены военным судом к отбыванию не менее двух лет в колонии-поселении за отказ подчиниться приказу о возвращении на фронт на Украине», — сообщили в ведомстве.

Высокий процент осужденных, по оценке Британской разведки, свидетельствует о низком моральном состоянии российской армии и нежелании части личного состава воевать, а отказ от участия в боевых действиях, скорее всего, отражает недостаток подготовки, мотивации и высокие стрессовые ситуации, с которыми сталкиваются захватчики по всей линии фронта на Украине.

«Несмотря на то, что часть военнослужащих отказывается воевать, а уровень выбытия остается высоким, РФ, скорее всего, компенсирует свои потери за счет отправки на фронт массы плохо обученных солдат. После частичной мобилизации, проведенной в сентябре 2022 года, Россия изменила свой подход к ведению боевых действий, используя огромные массы для наступательных и оборонительных операций», — идет речь в сообщении.

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