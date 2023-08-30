РФ компенсує втрати за рахунок відправки на фронт маси слабо навчених солдатів — Британська розвідка

У Росії за відмову воювати засуджують близько 100 військовослужбовців на тиждень. Про це з посиланням на матеріал інформаційного агентства «Медіазона» пише міністерство оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії у Twitter.

Розвідники прогнозують, що якщо така тенденція збережеться, то за рік виноситиметься близько 5200 вироків за відмову воювати.



«25 серпня 2023 року військовий суд засудив двох російських солдатів до щонайменше двох років колонії за відмову виконати наказ про повернення на фронт в Україні», — повідомили у відомстві.

Високий відсоток засуджених, за оцінкою Британської розвідки, свідчить про низький моральний стан російської армії та небажання частини особового складу воювати, а відмова від участі в бойових діях, швидше за все, відображає нестачу підготовки, мотивації та високі стресові ситуації, з якими стикаються загарбники по всій лінії фронту в Україні.

«Незважаючи на те, що частина військовослужбовців відмовляється воювати, а рівень вибуття залишається високим, РФ швидше за все компенсує свої втрати за рахунок відправки на фронт маси погано навчених солдатів. Після часткової мобілізації, проведеної у вересні 2022 року, Росія змінила свій підхід у веденні бойових дій, використовуючи величезні маси для наступальних та оборонних операцій», — йдеться у повідомленні.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.