Заведения общепита в Киеве продлят время работы на один час

Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час – до 23:00, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



Такое решение принял Совет обороны Киева. В силу он вступит с 1 сентября. По словам Кличко, с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины.



«Ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас он – с 00:00», — отметил глава города Киев.



Предприниматели во время встречи с городскими властями настаивали на том, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов.