Заклади громадського харчування у Києві продовжать час роботи на одну годину

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23.00, повідомив мер столиці Віталій Кличко.



Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Воно набере чинності з 1 вересня. За словами Кличка, із таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України.



«Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалено, коли комендантська година у столиці починалася о 23:00. Наразі вона – з 00:00», — зазначив голова міста Київ.



Підприємці під час зустрічі з міською владою наполягали на тому, що продовження часу роботи закладів сприятиме покращенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць та збільшенню надходжень від податків.