В ГУР МОУ подтвердили уничтожение 4 военных самолетов Ил-76 в Пскове ночью

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков. Об этом в комментарии изданию «Украинская правда» сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.



«4 самолета уничтожены и не подлежат восстановлению. Предположительно еще 2 борта повреждены, информация уточняется», — рассказали разведчики.



По данным источников «Украинской правды», за ночной атакой дронов на Псков стоит ГУР МОУ и другие составляющие Сил обороны. Собеседник журналистов отметил, что разведка проводит комплекс мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму и не только.

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