У ГУР МОУ підтвердили знищення 4 військових літаків Іл-76 у Пскові вночі

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков. Про це у коментарі виданню «Українська правда» повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.



«4 літаки знищено і не підлягають відновленню. Імовірно ще 2 борти пошкоджено, інформація уточнюється», — розповіли розвідники.



За даними джерел «Української правди», за нічною атакою дронів на Псков стоїть ГУР МОУ та інші складові Сил оборони. Співрозмовник журналістів зазначив, що розвідка проводить комплекс заходів у рамках спецоперації в окупованому Криму і не лише.

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