Федоров рассказал, как в Запорожской области РФ использует гражданских как «живой щит»

Российские захватчики возвращают мирных жителей из эвакуации, чтобы использовать их как «живой щит». Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Захватчики в мае выселили жителей 18 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, чтобы якобы «защитить» от обстрелов. Более трех месяцев их дома грабили, а некоторые заселили оккупантами. Теперь, когда линия фронта стала еще ближе к этим населенным пунктам, гауляйтер Балицкий решил вернуть жителей домой», — рассказал он.

По данныи Федорова, причина такого шага «может быть только одна», и заключается она в том, что ВС РФ хотят прикрываться гражданскими жителями как щитом, с целью сдержать наступление ВСУ.

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