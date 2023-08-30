Федоров розповів, як у Запорізькій області РФ використовує цивільних як «живий щит»

Російські загарбники повертають мирних жителів із евакуації, щоб використовувати їх як «живий щит». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Загарбники в травні виселили мешканців 18 населених пунктів, розташованих неподалік лінії фронту, щоб нібито «захистити» від обстрілів. Більше трьох місяців їхні домівки грабували, а деякі заселили окупантами. Тепер, коли лінія фронту стала ще ближче до цих населених пунктів, гауляйтер Балицький вирішив повернути мешканців додому», — розповів він.

За даними Федорова, причина такого кроку «може бути лише одна», і полягає вона в тому, що ЗС РФ хочуть прикриватися цивільними жителями як щитом, з метою стримати наступ ЗСУ.

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