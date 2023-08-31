За сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили два склада армии РФ

Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1204 огневых задач на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



За сутки потери ВС РФ на этом участке фронта, по его данным, составили 238 человек, безвозвратные — 58, раненые — 177, в плен ВСУ попали трое захватчиков.



«Уничтожено 23 единицы военной техники противника. В частности, 1 танк, 6 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 2 склада боеприпасов», — написал военный.

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