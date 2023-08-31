За добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили два склади армії РФ

Артилерійські підрозділи Сил оборони України протягом доби виконали 1204 вогневі завдання на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



За добу втрати ЗС РФ на цій ділянці фронту, за його даними, склали 238 осіб, безповоротні — 58, поранені — 177, у полон ЗСУ потрапили троє загарбників.



«Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів», — написав військовий.

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