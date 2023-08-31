Авиабазы РФ оказались беззащитными перед дронами дальнего радиуса действия — Британская разведка

Атака по аэродрому Пскова в РФ продемонстрировала, что авиабазы России оказались беззащитными перед дронами дальнего радиуса действия. Об этом сообщает министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Twitter.



РФ, по данным разведчиков, ищет идеи, как по-другому рассредоточить системы ПВО между Украиной и Москвой.

В Британской разведке заявили, что в ночь с 29 по 30 августа была совершена одна из крупнейших «дроновых» атак по РФ с начала «большой» войны. Тогда на территории РФ было зафиксировано по меньшей мере пять отдельных ударов БПЛА, речь об ударах по Москве, Брянску, Рязани, а также по авиабазе в Пскове, которая находится вблизи границы с Эстонией.



«В результате атаки Пскова, вероятно, были повреждены несколько российских военно-транспортных самолетов», — сообщили в ведомстве, напомнив, что предыдущие удары по российским военным авиабазам приводили к переброске самолетов в другие районы РФ. Британские разведчики констатировали, что недавние удары по Сольцам и Пскову показали, что БПЛА имеют значительный радиус действия, а это делает дальнейшее рассредоточение самолетов более проблематичным.

Вполне вероятно, что ВС РФ придется рассмотреть возможность установки дополнительных систем ПВО на аэродромах.

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