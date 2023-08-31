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Авіабази РФ виявилися беззахисними перед дронами далекого радіусу дії — Британська розвідка

31 серпня 2023, 11:31

Авіабази РФ виявилися беззахисними перед дронами далекого радіусу дії — Британська розвідка

Атака аеродрому Пскова продемонструвала, що авіабази Росії виявилися беззахисними перед дронами далекого радіусу дії. Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії у Twitter.

РФ, за даними розвідників, шукає ідеї, як інакше розосередити системи ППО між Україною та Москвою.

У Британській розвідці заявили, що в ніч з 29 по 30 серпня було здійснено одну з найбільших «дронових» атак по РФ з початку «великої» війни. Тоді на території РФ було зафіксовано щонайменше п'ять окремих ударів БПЛА, мова про удари по Москві, Брянську, Рязані, а також авіабазі в Пскові, яка знаходиться поблизу кордону з Естонією.

«В результаті атаки Пскова, ймовірно, було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків», — повідомили у відомстві, нагадавши, що попередні удари по російських військових авіабазах призводили до перекидання літаків в інші райони РФ. Британські розвідники констатували, що недавні удари по Сольцях та Пскову показали, що БПЛА мають значний радіус дії, а це робить подальше розосередження літаків більш проблематичним.

Цілком ймовірно, що ЗС РФ доведеться розглянути можливість встановлення додаткових систем ППО на аеродромах.

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