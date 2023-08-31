На Купянском направлении НГУ уничтожила «БУК» и «Солнцепёк» ВС РФ

Нацгвардейцы уничтожили «БУК» и «Солнцепек» российских захватчиков на Купянском направлени. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

«Вчера вечером в ходе выполнения боевой задачи на Купянском направлении сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила барражирующим боеприпасом ЗРК «БУК» противника», — рассказал военный.

По его словам, другое подразделение спецназначения на этом же направлении в ходе разведывательно-ударных действий обнаружило и с помощью FPV дрона уничтожило ТОС-1А «Солнцепек» армии РФ.

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