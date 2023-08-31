На Купʼянському напрямку НГУ знищила «БУК» та «Солнцепьок» ЗС РФ

Нацгвардійці знищили «БУК» та «Солнцепьок» російських загарбників на Куп'янському напрямку. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив директор директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

«Вчора ввечері у ході виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку зведена тактична група спеціального призначення виявила і уразила баражуючим боєприпасом ЗРК «БУК» противника», — розповів військовий.

За його словами, інший підрозділ спецпризначення на цьому ж напрямку в ході розвідувально-ударних дій виявив і за допомогою FPV дрону та знищив ТОС-1А «Солнцепьок» армії РФ.

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