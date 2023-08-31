За сутки на Лиманском и Купянском направлениях произошло 13 боевых столкновений

Вблизи Новоегоровки в Луганской области российские захватчики атаковали 11 раз. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Всего за сутки на Лиманском и Купянском направлениях произошло, по его данным 13 боевых столкновений, 11 — в районе Новоегоровки, по одному вблизи Белогоровки и в Серебрянском лесу.

495 снарядов выпустили ВС РФ из артиллерийских систем и совершил 15 авиационных налетов на Луганском участке фронта.

«Уничтожено несколько российских артсистем, в частности, гаубицы Д-20, Д-30, различные самоходные артустановки, семь беспилотников. Также накануне там уничтожено два танка Т-90 «Прорыв», — сообщили в ВСУ.

Потери российских войск на Лиманском и Купянском направлениях, как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, составили 141 человек.

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