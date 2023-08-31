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За добу на Лиманському та Купʼянському напрямках сталося 13 бойових зіткнень

31 серпня 2023, 15:36

За добу на Лиманському та Купʼянському напрямках сталося 13 бойових зіткнень

Поблизу Новоєгорівки на Луганщині російські загарбники атакували 11 разів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Усього за добу на Лиманському та Куп'янському напрямках сталося, за його даними, 13 бойових зіткнень, 11 — у районі Новоєгорівки, по одному поблизу Білогорівки та у Серебрянському лісі.

495 снарядів випустили ЗС РФ з артилерійських систем та здійснив 15 авіаційних нальотів на Луганській ділянці фронту за добу.

«Знищено декілька російських артсистем, зокрема, гаубиці Д-20, Д-30, різні самохідні артустановки, сім безпілотників. Також напередодні там знищено два танки Т-90 «Прорив», — повідомили у ЗСУ.

Втрати російських військ на Лиманському та Куп'янському напрямках, як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ, склали 141 особу.

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