За добу на Лиманському та Купʼянському напрямках сталося 13 бойових зіткнень

Поблизу Новоєгорівки на Луганщині російські загарбники атакували 11 разів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Усього за добу на Лиманському та Куп'янському напрямках сталося, за його даними, 13 бойових зіткнень, 11 — у районі Новоєгорівки, по одному поблизу Білогорівки та у Серебрянському лісі.

495 снарядів випустили ЗС РФ з артилерійських систем та здійснив 15 авіаційних нальотів на Луганській ділянці фронту за добу.

«Знищено декілька російських артсистем, зокрема, гаубиці Д-20, Д-30, різні самохідні артустановки, сім безпілотників. Також напередодні там знищено два танки Т-90 «Прорив», — повідомили у ЗСУ.

Втрати російських військ на Лиманському та Куп'янському напрямках, як зазначив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ, склали 141 особу.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.