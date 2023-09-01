Под Москвой горит цех завода, производящий электронику для ракет — СМИ

В подмосковных Люберцах после атаки украинского дрона горит цех по производству электроники для ракет. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в Минобороны.



Собеседник издания опроверг слова мэра Москвы Сергея Собянина о сбитии дрона, отметив, что беспилотник добрался до места назначения и сейчас продолжается пожар в цехе научно-производственного предприятия «Томилинский электронный завод» в Люберцах.



«Операция ГУР, все успешно, продолжение следует», — добавил он.

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